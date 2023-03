Az idei fesztivál a francia nyelvterület sokszínűségét különösen hangsúlyozza, hiszen belga, kanadai, koszovói, marokkói, román, svájci, tunéziai alkotások is képezik a programot. Az esemény keretében nagy hangsúly van a nőkön, hiszen több bemutatott filmben is fontos, központi szerepet játszanak, és a női rendezők is hangsúlyosan jelen vannak a válogatásban.

A fiatal Delon egy krimiben

A pécsi nyitónapon, március 23-án két alkotást vetítenek az Apollóban. Az egyik az 1970-ben készült francia-olasz krimi, A vörös kör, amelyről az egyik francia kulturális és televíziós magazin így nyilatkozott: „A vörös kör azoknak a ritka filmeknek az egyike, amelyeknek minden képkockája aranyat ér.”

Ezen a napon vetítik még A vád című filmet, amely az USA-ból indult Me too (#metoo) mozgalommal kapcsolatban tesz fel kényes kérdéseket. A megmozdulás azok mellett a nők, de egyre több férfi mellett áll ki, akik szexuális zaklatás áldozatává váltak.