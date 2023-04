A harmadik napon, azaz április 19-én két könyv kerül terítékre. Délután 5 órakor Pólya Tamás könyvét, A hongkongi film című alkotást mutatják be a tanszéken, és még egy filmet is vetítenek. A szerző beszélgetőpartnere Maksa Gyula lesz. Ezt rögtön, délután 6 órakor Ángyán Patrícia hallgató könyvbemutatója fog követni, akinek nem rég jelent meg Szakításunk naplója című kötete. Az íróval Torbó Annamária beszélget.

És a zárónap is ugyanolyan érdekes lesz, mint az azt megelőző napok. Április 20-án a storytelling kerül fókuszba. Délután 2 órakor egy angol nyelvű kerekasztal-beszélgetést tartanak Sári László és Pólya Tamás részvételével. A beszélgetés címe a Storytelling in films and literature. Délután 4 órakor Havasréti József Terepgyakorlatok című regényét mutatják be. A szerzővel Görföl Balázs kritikus beszélget. És a végső program egy igazi piknik a Zsolnay Negyed Ginko terén. Az esemény az International Picnic nevet viseli.

A Kommédia Szaknapok a PTE BTK jubileumi rendezvénysorozatának keretei között valósul meg.

Részletekért az alábbi esemény felkeresése javaslott: https://bit.ly/41oOfGw