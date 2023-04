Éjfélkor beköltöznek

Három színpadot állítanak fel a fesztiválra, amelyből az egyik az Expo Center melletti szabadtéri felületen lesz, ahol napi három nagy koncertre – az első napon ByeAlex és a Slepp, a Halott Pénz és Dzsúdló, a második napon a Blahalouisiana, a 30Y és Majka, a harmadik napon pedig az Analog Balaton, Krúbi és a Carson Coma lép fel – kerül sor. Azonban a lakók szempontjait nézve fontosnak tartották, hogy ezek a fellépések 19 órakor elkezdődjenek, és éjfélkor be is fejeződnek. Ettől az időponttól kezdve pedig a szórakozás kizárólag a beltérben folytatódik.

Hajrá magyarok!

A második színpad neve a Be the Change nevet viseli, amelynek fellépői szintén a magyar zenei érából lettek meghívva. Április 28-án a Doggos veszi be 19 órától a pódiumot, majd őket követi a Fish!, a Supernem és végül a Kubalibre. Április 29-én az Esti Kornél kezd, majd utánuk lép a színpadra a Bohemian Betyars, a Bëlga és a Kacaj. A zárónapon pedig a Mehringer csap a húrokba a Be the Change-en, majd T. Danny Live veszi át stafétabotot, akit a Valmar és a Follow the Flow követ. Éjfél után pedig ez a színpad is átvált a lemezlovasok és rapperek terepévé, hiszen április 28-án Dj Nara, Lotfi Begi és Dj Black Cell, április 29-én Metha, Jay Lumen, Sikztah és Mateo & Spirit, április 30-án pedig az On The Low Inc. keretében érkezik Powerpuff, Filo, 2R00, Shybalenci, Figura szolgáltatja a zenét.