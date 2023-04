A szenegáli hangulatot megalapozó Ballet Camara egy egyedülálló profi afrikai tánc- és dobshow neve, amely Magyarország több helyszínén is fellépett már. A társulat vezetője Abdoul Camara kétszeres díjnyertes táncművész, a szenegáli Daniel Sorano Nemzeti Színház szerződéses táncosa. A koreográfusként, profi táncművészként is dobmesterként számon tartott Camara több hangszeren is játszik és már hét éves kora óta táncol színpadon, tehetségével pedig bejárta a fél világot.