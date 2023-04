Ez már a 35. Éneklő Ifjúság-találkozó – tudtuk meg a főszervező Kunváriné Okos Ilona karnagytól és zenepedagógustól (immár több mint három évtizede ő koordinálja évről évre az Énekló Ifjúság baranyai rendezvényeit, melyben az utóbbi esztendőkben aktív társa Kotáncziné Vajda Ildikó középiskolai énektanár is). Mert a rendszerváltással, 1990-ben kezdődött ez az ország minden térségében évről évre megrendezésre kerülő vetélkedés, ám Pécsett már ezt megelőzően is volt egy ilyen ifjúsági énekverseny. Elsősorban az a cél, hogy a fiatalok igazolják tehetségüket, és betagozódjanak a felnőtt kóruséletbe.

Hogy miként zajlik egy ilyen megmérettetés, ahol az Év kórusa címet is el lehet nyerni általános és középiskolai szinten? Nos, az énekes bemutatókon délután fél háromtól a kórusok 12 perces összeállításokat mutatnak be. Többnyire minden műsorban elhangzik most egy Kodály Zoltán-mű is, miután neves zeneszerzőnknek idén ünnepeljük születése 140. évfordulóját. Aztán Bartók Bélától Liszt Ferencen át Dés Lászlóig és Bródy Jánosig igen széles az elhangzó kórusszerzemények listája. Az viszont idén is igazolódott, hogy a normál, alacsony énekóraszámban működő általános iskolák nemigen szerveznek gyerekkórusokat, idén egyetlen ilyen iskola jelentkezett, a pécsi Bártfa utcai.