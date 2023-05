Zajlik az országban a húsvéttól Szent Iván-éjig tartó 10. Színházi Olimpia, s ennek részeként látható május 16-án és 17-én a Pécsi Harmadik Színházban a határon túli társulat, a beregszászi teátrum előadása. Volt már itt ez a Vidnyánszky Attila rendezte emblematikus előadás, hiszen a darab ősbemutatója 2004-ben volt, aztán a nagysikerű előadás bejárta a Kárpát-medencét, s akkor eljutott Pécsre is, éppen a Harmadik Színházba. Az elmúlt közel húsz évben sok minden megváltozott, de a Tóték inkább csak kiegészült, a kiszolgáltatottak tragikomédiája újabb jelentésrétegeket kapott. A darab eredeti szereposztása pedig csupán az Ágikát alakító színésznő személyében változott: a kaposvári egyetemen tanuló kárpátaljai születésű színinövendék, Polyák Anita vette át a karaktert. Az őrnagy tehát továbbra is Trill Zsolt, aki a darabból rendezett legendás filmnek is főszereplője, s aki ezért az alakításért a IX. Pécsi Országos Színházi Találkozón megkapta a színészzsűri (MASZK) legjobb férfialakítás díját. Tótnét az életben is felesége, Szűcs Nelli játssza, a tűzoltóparancsnok Tóth László, a postás pedig Rácz József.

A rendező Vidnyánszky Attila az előadással kapcsolatban így összegzett: „a ma problémái nagyrészt ugyanazok, mint a Tóték keletkezésének idején voltak, Örkény alapkérdéseket boncolgat. Az emberi természet nem változik, és az a viszonyrendszer, amit a darab felvázol, abszolút átültethető a mába. Ez a nagy művek, a klasszikusok sajátja.”