Az írónő első, saját tapasztalatait önkéntesként szerezte a témában, azóta már pszichológusként segít menekülteknek.

– A Vadoma novellái összefüggnek, egy fiatal szír lány útját kísérve végig – mondta el a pécsi származású Vörös Anna, aki a közelmúltban a baranyai vármegyeszékhelyen is bemutatta könyvét.

– Az inspirált, hogy Törökországban, Egyiptomban és Görögországban is önkénteskedtem, illetve a pécsi vasútállomáson is, mindegyik helyszínen menekültekkel találkozva. A kötetben olvashatunk arról, ahogy Vadoma keresi a helyét a különböző kultúrákban. Azáltal, hogy elveszítette az otthonát, a stabilitás is eltűnt az életéből, a háború miatt nem tud ugyanoda visszatérni. Megjelenik a lelki vívódás is, az útkeresés, a kérdés, hogy ki voltam és ki lehetek – számolt be a fiatal írónő.

Vörös Anna jelenleg pszichológusként dolgozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál Budapesten, ezáltal is kapcsolódva a novelláskötet témájához.

– Több mint másfél éve foglalkozom itt menekültekkel, először afgán, jelenleg ukrán területekről érkezőkkel. Egyéni és csoportos foglalkozásokat, művészetterápiás alkalmakat tartok nekik, segítve a beilleszkedésüket, a traumafeldolgozást – számolt be.

Elmondta, az önkéntesség során szerzett élmények nagyban hozzájárultak a pályaválasztásához.

– Egy évet olasz szakra jártam, aztán kimentem Törökországba, ahol közelről szembesültem a menekültek nehézségeivel. Azt éreztem, ha ilyen traumákon mennek át emberek, akkor erre nekem valamiképp választ kell adnom. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy én a szakmámat, a hivatásomat tudnám adni annak érdekében, hogy segítsek – árulta el.