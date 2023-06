Az előadásokat szakmai zsűri is nézi, akik nem osztanak minősítéseket, hanem konstruktív beszélgetések során reflektálnak a látottakra – ennek tagjai id. Bagossy László, Hajós Zsuzsa, Patonay Anita és Sramó Gábor. Mellettük pécsi diák zsűrit is felállítottak a szervezők, akik szintén beszélgetnek az alkotókkal befogadói élményeikről.

Ákli Krisztián azt is hozzátette, számos cég segítette a rendezvény létrejöttét anyagi támogatásokkal. Ez a tapasztalat arra is rávilágít, hogy a gyerekszínjátszás a régió életében megbecsültségnek örvend, az ügy a gazdaság szereplői számára is fontos.