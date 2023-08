Az esemény a Pécsváradi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében valósul meg, amelynek keretében gyerekeknek és felnőtteknek is szerveznek a programokat.

Az esemény részét képezi egy táncbemutató, ahol roma táncokkal kápráztatják el a közönséget, de lehetőség lesz hagyományos cigány ételek főzésére, amely a roma gasztronómiába enged betekintést. Egy ilyen program nem telhet el verseny nélkül, amelynek középpontjában most a sütemények fognak állni, valamint a táncház is kötelező eleme az eseménynek. Mindezek mellett pedig megválasztják a legszebb cigánylányt is.

A gyerekek számára pedig felhőtlen szórakozást fog nyújtani az ugrálóvár.