– Van a családjában más zenész is?

– A szüleim nem tanultak zenélni, mégis fontosnak tartották, hogy a gyerekeiket zeneiskolába írassák, akkor is, ha a faluban, ahol éltünk, erre nem volt lehetőség, csak a közeli Pécsen. Négy húgom van, közülük ketten lettek muzsikusok: egyikük hegedűművész, míg a másik nagybőgőművész.

– A tanítás hogyan egyeztethető össze a kántori szolgálattal?

– A békéscsabai zeneiskolában óraadó tanár vagyok. 2010-ben Debrecenben szereztem orgonatanári diplomát, ahol a tanárom Kovács Szilárd volt, ő ma a pécsi bazilika orgonistája. Az előző tanévben egy, idén szeptembertől három orgonista növendékkel foglalkozom a zeneiskolában. Az iskolában két orgona is van, emellett olykor templomban gyakorolunk a növendékekkel. Az orgona mellett zongorát is oktatok, összesen nyolc növendékkel foglalkozom szeptembertől. Mivel az oktatás délutánonként zajlik, kis szervezéssel gond nélkül össze tudom egyeztetni a kántori munkámmal.

– Mennyire ad teret az orgonajátéknak egy-egy evangélikus istentisztelet?

– Én azt vallom, hogy az orgonaszó igazi terepe a templom, évszázadokig mást el sem lehetett képzelni. Az evangélikus liturgiai rendben az orgonazene foglalja keretbe az istentiszteletet és a kántor dolga a gyülekezeti ének vezetése, kísérése. Nagy szabadságom van a korálelőjátékok terén, amelyekkel felvezetjük az énekeket, ilyeneket magam is szoktam írni.

– Gondolom, hogy munkaügyben vagy koncertezés miatt sokfelé megfordult a megyében és az országban. Van kedvenc hangszere?

– A mechanikus orgonákat jobban kedvelem, mert ott közvetlenebb kapcsolatban vagyok az orgonával. Az egyik kedvencem a gyomai evangélikus templomban lévő hangszer. A csabai Kistemplomit azért kedvelem, mert egymanuálos azaz billentyűsoros, de mégis nagyon sokoldalú hangszer. A Nagytemplom orgonája hárommanuálos, elektropneumatikus hangszer, amely az építésének idején modernnek volt nevezhető.

– A Filharmónia Magyarország által szervezett Orgonák Éjszakája elnevezésű országos rendezvény ön szerint szolgálja-e a hangszer és így az orgonamuzsika megszerettetését?

– Békéscsabán ez már egy bejáratott rendezvény, idén ötödik alkalommal rendeztük meg és stabilan nagy az érdeklődés. Ebben az évben a tanítványom, Feigl Rebeka játszott az Evangélikus Nagytemplomban. Úgy ítéltem meg előzetesen, hogy az egyetemi felvételijére megtanult darabokat, a teljes repertoárt érdemes bemutatni a közönségnek. Örültem a sikerének. A tanítvány sikere a tanár sikere is. Rebekával egyébként már hat éve dolgozunk együtt. Most kezdi meg Szegeden egyetemi tanulmányait, orgonaművész lesz. Megbeszéltük egymással, hogy a pályáját a jövőben is nyomom kísérem és amiben tudom, segíteni fogom.

– Mindent elért már a pályáján? Vannak még elérendő céljai, álmai?

– Vannak terveim. Koncertműsor elképzelések vannak a fejemben, és emellett bizonyos orgonaművek megírása is foglalkoztat. Az Orgonák Éjszakája kapcsán szintén vannak terveim, lehetne akár városi szinten is továbbfejleszteni, kibővíteni. Szeretnék több időt fordítani a gyakorlásra, mert sajnos nem minden nap adatik meg nekem. Ugyanis a kántori munka mellett adminisztrátorként is alkalmazásban állok az egyházközségnél. Szeretnék újabb darabokat megtanulni. A huszadik századi francia zeneszerző, Francis Poulenc orgonaversenye egy nagy álom a számomra, csodálatos darab. A nehézséget az jelenti, hogy vonósok és üstdob kísérik az orgonát. Johann Sebastian Bach természetesen a kedvencek között van, sok darabot kedvelek tőle, de általában elmondható, hogy igyekszem olyan zeneművészeti darabokat felkutatni és eljátszani, amelyek kevésbé vannak a köztudatban, nem annyira közismertek. Szeretem ezekre a zenetörténeti gyöngyszemekre rácsodálkoztatni a hallgatóságomat.