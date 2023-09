Kozármisleny: Városnap. Programokból: bográcsos kakaspörkölt főzőverseny, cica-mama játszótér, tóparti jóga, kangoo- és sportbemutató, Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara, Sziluett ritmikus sportgimnasztika bemutató, örömtánc, szüreti táncház, majd szüreti felvonulás élőzenével, kézműves foglalkozás, Bogárdi Alíz – Várnagy Kinga: Szőlőszem Jankó című előadása, Ribizli bohóc, mesterségek bemutatása, Király Viktor és Király Linda koncert (7.00).

Pécs (Kossuth tér): Életút Fesztivál 2023. Programokból: ugrálóvár, kézműveskedés, arcfestés, csillámtetkó, lufihajtogatás, babasarok, darts, csocsó, pinpong, társasjáték, sakk, helyi keresztény együttesek koncertjei (14.00).

Pécsi Kulturális Központ (Dr. Veress E. u. 6.): VIII. Játékmotoros találkozó. Hangerdő Társulat Szamárfül előadása látható, majd játékmotor, futóbiciklis szépségverseny, kézműves foglalkozás, nagymotorok bemutatója, játékmotor jogosítványok megszerzése, habparty (15.00).

Pintér-kert Arborétum (Tettye tér 9.): Amiről az öreg vörösfenyők mesélnének. Kellemes őszi séta alkalmával Pintér János nyomába eredünk az öreg fák ölelésében (10.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Pirogránit udvar): Pécs The Force Be With You – Első Pécsi Star Wars Nap (10.00).