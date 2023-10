A kiállítás alatt több alkalommal lépnek fel a Kar zeneművészei is: először a megnyitón, majd az azt követő napokon az Olympiaworld főszínpadán. A csarnok bejárata előtt flashmobként zeneművek fognak felcsendülni, mellyel az innsbrucki lakosság figyelmét hívják fel a Művészeti Karra, magára a kiállításra és egyben Magyarországra is. Ez a bemutatkozás a Művészeti Kar 210 m2-es standján folytatódik, ahol megtekinthető lesz több mint 100 műalkotás a festő-, szobrász-, kerámiaművészet, tervezőgrafika, textiltervezés területéről – melyek hangulatát a pavilonnál alkalomszerűen elhangzó zeneművekkel fokozzák majd.

A mostani innsbrucki ARTfair kiállítás hazánk egyik komoly kulturális bemutatkozásaként is értelmezhető, mert a pécsi Művészeti Kar lehetőséget kapott arra, hogy önálló magyar kulturális-művészeti „nemzeti standdal” mutatkozzon be. A kortárs magyar művészeket felvonultató pavilonja, valamint a fővendégként történő megjelenése az ország első egyetemének (1367), a Pécsi Tudományegyetem - Művészeti Karának számos előnnyel jár országunk számára is: a kortárs művészet mellett a tradicionális kultúra, a kortárs kultúra, valamint a magyar gasztronómia, kortárs zene- és táncegyüttes bemutatkozása egy erős, egységes képet tud közvetíteni hazánkról egy olyan nemzetközi kiállításon, ahol még Charlie Chaplin unokája, Laura Chaplin is bemutatkozik a festményeivel.