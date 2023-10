Az Omega, a Csődör nem csak Pécsen, de Budapesten is debütál, a címszerepben pedig a musicalekből és rockoperákból jól ismert Sasvári Sándor lesz látható. Mellette további ismert színészekkel találkozhatunk, – többek között – a Linda sorozatból ismert Görbe Nórával és Szerednyei Bélával, illetve Koós Rékával.



– Sasvári Sándor egy versenyzésből „kiöregedett” ló bőrébe bújik, aki egyik napról a másikra egy méntelepen találja magát, ahol a megözvegyült csődörösné (Görbe Nóra) mindent elkövet, hogy bebizonyítsa a világnak, hogy épp úgy ért a lovak szaporításához, mint ahogy néhai férje. Hiába hozzák azonban a szebbnél szebb kancákat fedeztetésre, a csődörnek csak a versenyzésen jár az esze

– írják a darab készítői a produkcióról.

– János, aki bejáratos a méntelepre (Szerednyey Béla, másik szereposztásban Weil Róbert) megpróbálja jó tanácsokkal ellátni a csődört, de hiába. A csődörösné unokája, Lilike (Jobbágy Elmira) még fel is olvas Omegának, hogy mi is lenne a teendője, de semmi… Egészen addig, amíg meg nem érkezik Dolly a csinos kanca (Koós Réka), aki… na de hagyjunk valami izgalmat és meglepetést is – olvasható az előadás ajánlójában.