A programra október 12-én, csütörtökön 16.00 órától kerül sor, melyet Burján István, osztályvezető, főmuzeológus, néprajzkutató nyit meg. A magyar-német-horvát nyelvű kötetet dr. Német Györgyi Éva mutatja be. Zenei élménnyel is kiegészül a program, közreműködik Nagy Kincső kobozon és Kőhidi Máté furulyán. A bemutató során a múzeum külső terében lévő régi, szüreti használati tárgyakat is megtekinthetik az érdeklődők.