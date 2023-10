A hetvenes években járunk, amikor is Erik és családja Dániában megörökölnek egy hatalmas családi házat, ami azonban túl nagy lenne a házaspárnak és két gyermekének. Ezért úgy döntenek, hogy kommunát alapítanak, és meghívják az ismerősöket, barátokat, hogy költözzenek ők is a házba, és közösen a fenntartási költségeket már tudják fizetni. Kezdetben minden idilli, ám a középkorú Erik viszonyt kezd egy fiatal lánnyal, és a kapcsolatba, valamint a furcsa helyzetbe a feleség is beleegyezik. De ahogy múlik az idő, mindenki egyre nehezebben birkózik meg az új helyzettel.