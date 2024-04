Ez a vasárnap nem lesz a Szentlőrinc SE Kedvence az NB III. Nyugati-csoportjának idei kiírásában, hiszen vereséget szenvedett a Bonyhád-Majosnál.

A piros-feketék a múlt hétvégén leiskolázták a Fradi tehetségeit, most viszont hiába szereztek Szabó Zalán révén már az ötödik percben vezetést, Vető Ákos és Horváth Marcell megfordították a meccset. Utóbbi a 90 + 1. percben talált be. Pedig győzelem esetén a lőrinciek megelőzhették volna az ikszelő éllovas Iváncsát is, így viszont két pont lett a hátrányuk.

Bonyhád-Majos–Szentlőrinc 2–1 (0–1)

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 26. forduló.

Szentlőrinc: Héninger – Miklós, Keresztes B., Tamás L., Kiss-Szemán (Németh M., 77.) – Medgyesi (Sághy, 77.), Kesztyűs M. (Hleba, 65.) – Szabó Z. (Helesh, 72.), Kiss K. (Múcska, 72.), Pataki – Csörgő R. Vezetőedző: Pichler Gábor.

Gólszerzők: Vető (54.), Horváth M. (90+1.), ill. Szabó Z. (5.).