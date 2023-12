Hogy ez már önmagában is erős felütés, az egészen egyértelmű. De tegyünk még hozzá néhány közel-sem-apróságot. Az író továbbra is nagyon tudja, hogyan kell úgy fogalmazni, olyan visszafogottan, hogy folyamatos legyen a feszültség bennünk. A szálak nem tartanak szét, sőt, ahogy egyik véget ér, azonnal pörögni kezd a másik. A mostanság felkapott témák, mint például a cancel culture nagyon pontosan, egyáltalán nem elnagyoltan, és nem is lebutítva jelennek meg. A párbeszédek emberi nyeeven zajlanak, nem valami kierőszakolt finomkodással – és igazából sorolhatnánk még hosszan a pozitívumokat, de talán ennyi elég is. Fontos könyv, jó könyv – olyan, amire tényleg sokáig emlékezni fogunk.