Nagyon stílusos lenne, ha ma ezt a könyvet pörgetnénk

Ha ugrott a bulimeghívásunk, és elegünk van a tévézésből is, akkor akár ezt a könyvet is megragadhatjuk ma valamikor – ha kcisit beletaposunk, éjfél előtt végzünk is vele.

Nyilvánvalóan bármikor nekiállhatunk Malin Stehn Boldog új év című regényének – de az igazán vagány az lenne, ha mondjuk december 31-én olvasnánk ki a könyvet. Amley ráadásul tényleg olvastatja is magát, mivel egy sodró lendületű pszicho-thrillerről van szó. Nézzük hét a hivatalos ismertetőt! Svédország, ​Malmö, december utolsó napja. A tizenhét éves Jennifer végre hozzá hasonló tinédzserekkel töltheti szilveszter éjszakáját, miközben a szülei régi barátok társaságában mulatnak a város másik végén. Reggelre Jennifernek nyoma vész. A házibulit idejekorán otthagyta, és azóta nem látta senki. Malin Stehn fordulatos pszichológiai thrillere négy főszereplő szemszögéből mutatja be a következő napok eseményeit. Lollo, az eltűnt lány anyja a hátrahagyott holmik közt kutakodva rádöbben, hogy igazából semmit sem tud a gyermekéről. A legjobb barátnője, Nina, mélyen legbelül úgy véli, hogy bármi is történt Jenniferrel, csak magának kereste a bajt. Az apát látszólag meg sem rendíti, hogy a lánya élete forog kockán. Fredrik, Nina férje az utolsó, aki négyük közül élve látta Jennifert, és csendben belebetegszik az általa őrzött titokba. A kamasz lány eltűnése arra készteti a felnőtteket, hogy átértékeljék a kapcsolataikat. Mennyire ismerik a barátaikat és a szeretteiket? A saját gyermeküket? És mi történt valójában szilveszter éjszaka? A jelentéktelennek hitt hazugságok percről percre messzebb viszik őket a reménytől, hogy Jennifer még életben lehet.

Kecsegtető, ugye? S ha még azt is eláruljuk, hogy szerzőnk kifejezetten gördülékenyen ír, de ugyanakkor el tud szakadni a már kissé megfáradt „skandináv krimi” sztereotípiájától. Ráadásul váltogatja az elbeszélőt, így aztán soha nem lehetünk száz százalékig biztosak abban, hogy a teljes valóság tárul elénk. Ez a fajta szándékos összezavarás kifejeztetten előnyére válik a könyvnek – az utolsó oldalakig megvan a feszültség. Úgyhogy bátran vessük rá magunkat, csalódni biztosan nem fogunk. Malin Stehn: Boldog új év Partvonal Kiadó, 2023.

