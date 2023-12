A Netflix új filmje apokaliptikus világvége helyzetet vázol fel, ahol a technika fordul szembe az emberrel, az elektromos dolgok mondják fel a szolgálatot, irányíthatatlanná válnak hajók, repülők, autók – arról csak találgatások vannak, hogy hackerek, terroristák, vagy pénzemberek szűk csoportjának összeesküvése irányítja így a történéseket. Eltűnik a világháló, megszűnnek a rádió- és a tévé-adások, a mobilszolgáltatások is.

A filmben egy New York-i család – Ethan Hawke az apa és Julia Roberts az anya – még a baj előtt egy városhoz közeli tengerparti lakást bérel ki nyugalmas elvonulásra a civilizációtól, mintegy elmenekülve a mindennapi multimédiás hatások elől, a nagyvárosi emberforgatagból. És ez a kiszakadás olyan jól sikerül, hogy az összhatás az, mintha egy másik dimenzióba élnének, ahonnan kívülállóként figyelhetik a világ pusztulását. Mert a környezetükben rémálomszerű dolgok történnek (lezuhanó repülőkkel, partra futó tankhajóval, egymásba futó önvezető autókkal, utóbbi végleg eltorlaszolja a visszautat is régi otthonuk felé). A világvégének megfelelően csupán néhány ember él ebben a fura megfigyelő közegben, és egy idő után ide is begyűrűznek a rémségek.