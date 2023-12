A koncert folyamán felcsendül egy Beethoven, egy Glinka és egy Rahmanyinov darab is. Utóbbi zeneszerzőtől a 3. zongoraversenyt hallatja a nagyérdemű, amely a zeneirodalom egyik legnagyobb technikai kihívást jelentő zongoraműve. A darabot a világhírű Olga Kern fogja előadni Gemma New vezényletével, aki jelenleg a Hamilton Philharmonic Orcestre zeneigazgatója és a New Zealand Symphony Orchestra vezető karmestere, akit a St. Louis Pos-Dispatch nevű újság a zenei égbolt feltörekvő csillagának nevezett.

A hangverseny előtt, délután 6 órakor egy előadáson is részt vehetnek az érdeklődők, ahol Olga Kern zongoraművésszel és Gemma New karmesterrel beszélget a Filharmónia Magyarország munkatársa.

További információt a Filharmónia Magyarország weboldalán olvashatnak.