– Grúzia, bár sok kihívással küzd, sokszínű és különleges ország, a környezetünkben nem találni hasonlót. Kicsit európai, kicsit ázsiai vonások is jellemzik, de úgy érezzük, Európához közelebb állunk, szeretnénk a jövőben az Európai Unió tagjává is válni. A Kelet és Nyugat metszetében elhelyezkedő Magyarországon is azt tapasztalom, hogy a környező országokhoz képest hordoz egyfajta többletet, egyediséget, amely a nyelvben is tetten érhető