Voltak kétségeim a könyvet illetően, de ennél nem is csalódhattam volna nagyobbat, és mindezt pozitív értelemben mondom. Féltem, hogy ez az egész valóságshow dolog átmegy felesleges drámákba, hisztikbe, veszekedésekbe, akár még verekedésbe is, hiszen ezek vannak mostanában ezekben a műsorokban. De ilyenek nincsenek benne, viszont komoly témák annál inkább: nőgyűlölet, rasszizmus, elnyomás, gyerekvállalás, karrier, önmegtalálás és még sorolhatnám. Sokan azt mondanák, hogy ez a könyv nőknek íródott, és lehet, viszont férfiaknak is ajánlanám elolvasásra, bár biztos vagyok benne, hogy nem mindenkinek nyerné el a tetszését.