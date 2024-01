De nem is tévedhetnénk nagyobbat. Ahogy a hivatalos leírás fogalmaz: „Négy híresség négy olyan műve, melyek szerzőjük pályájának csúcsán születtek. Mindegyikük reprezentálja azt, amiért alkotójukat rajongással vette körül a világ. Verdi a 19. századi olasz opera fejedelme, sztárja és hőse, Paganini a virtuóz zseni kultuszának megteremtője, akit nemcsak a hegedűsök néztek ámulattal, de a zongorista Liszt is példaként tekintett rá. Ahmet Adnan Saygun Bartók Béla török barátja, aki Kodályhoz hasonlóan egész országa zenei életét igyekezett megszervezni és nyugaton is elismert szerzőnek számított, Kodály Galántai táncait pedig nem lehet nem szeretni.”

Úgyhogy legyen bennünk bizodalom – emlékezetes este vár ránk.