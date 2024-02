– A műsor a jól ismert örökzöld slágerek mellett, operett válogatások, magyar nóták, musical, film és világzenei klasszikusokon keresztül egy igazi zenei utazást kínál, mely a művészekre jellemző egyedi virtuóz előadásmódban, rengeteg humorral és egy csipet beszélgetéssel fűszerezett. A vidámság és a jó hangulat garantált! – ígérik a szervezők.

Az est főszereplője Buch Tibor színművész, énekes és Lőrincz Judit operaénekes lesznek, hozzájuk csatlakozik Horváth Elemér Emi hegedűművész és Horváth Péter zongoraművész.

Buch Tibor a közelmúltban is járt Baranyában: az augusztusi Bőköz Fesztivál keretén belül Tésenfán zenélt zenekarával. Buch Tibort közönség láthatta többek között az Operett Színházban, a Madách Színházban és a Vörösmarty Színházban is, de valószínűleg a legtöbben a Magánnyomozók című sorozatból ismerhetik. Baranyában korábban a 2013-ban debütáló Mátyás, az igazságos című magyar családi rockmusicalben is láthatta, többek között Pintér Tibor, Makrai Pál és Papadimitriu Athina mellett.

Lőrincz Judit nemzetközi hírű koloratúrszoprán, több ízben lépett fel Németország és Ausztrália legnagyobb operaszínpadain, ám a sikeres nemzetközi pálya ellenére Magyarországi karrier mellett döntött. Lőrincz Judit vendégként rendszeresen fellép szülővárosában, a szolnoki Szigligeti Színházban és a Győri Nemzeti Színházban is.