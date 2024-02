A történet szerint létezik egy világ, ahol mindig süt a nap, lágyan hullámzik a tenger a parton, a szörfdeszkákon, a nyugágyakban és más bulizós helyeken sokféle gyönyörű strandoló gyűlik össze: Barbie és Ken, meg még több Barbie és Ken. De bajok még a legszebb helyen is történnek, és meg is történik. Szerencsére azonban Barbie nem csak szép, hanem talpraesett is, és még a valóságba is elmegy, hogy megvédje a maga különleges országát. És a bajban sincs egyedül, mert Ken mindig vele van, aki ugyan nem éles eszű, de mindig kiáll az ő Barbie-jáért.

A direktort már háromszor jelölték Oscar-díjra, és az idei gálán is esélyes a rangos elismerés elnyerésére hat kategóriában, köztük a legjobb film díjáért.