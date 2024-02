A rendezvényt immáron negyedik alkalommal szervezték meg, de a 2024-es esztendőben új helyre költöztök a kertvárosi lakosság legnagyobb örömére a kisautókat felvonultató eseményt.

Sokan voltak kíváncsiak a kisautókra

Fotó: Laufer László

Alig múlt délután 2 óra, ami a hivatalos nyitási ideje volt a börzének, de már akkor rengetegen kutattak a régóta vágyott kisautókra a kínálatból.

Mindenhol kisautók voltak

Igazából volt ott mindent, amit csak el tudunk képzelni: versenyautók, mezőgazdasági járművek, tömegközlekedési eszközök és még sorolhatnánk. A gyerekek, köztük fiúk ás lányok is, lelkesen mutogatták szüleiknek, nagyszüleiknek a nekik éppen tetsző autót, de a felnőttek szeme is csak úgy ragyogott egy-két kincs láttán, mintha ők is újra visszatértek volna a gyermekkorba.