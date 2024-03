A nevezési díj tartalmazza a karszalag és a kétszeri étkezés árát is. Pólót is biztosítanak külön igénylés szerint, díjkötelesen, ennek befizetési határideje április 30. A pólók és karszalagok átvétele a Sellye Városi Ttermálfürdőnél lesz május 11-én reggel 7 és 9 óra között. Jó hír azoknak, akik a biciklitúra után csobbannának is egyet, hogy a karszalaggal rendelkezők aznap a termálfürdőbe ingyen beléphetnek. További információ kérhető telefonon, és a [email protected] e-mail címen.