A tárlat a My Pécs nevet viseli, amelyen Pécs szépségeit mutatják be a nemzetközi hallgatók által készített fényképek. A hallgatói közösség tagjai egyedi nézőpontokból mutatják be azt, hogy mit is szeretnek Pécsben, illetve a képek alapján az élményeiket is megosztják a tárlaton részt vevőkkel. A fotókon a mediterrán hangulatú város több ikonikus helyszíne megelevenedik, mint például a Pécsi Székesegyház, a tévétorony, a Balokány és a Havihegyi templom is.