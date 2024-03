Hamarosan megkezdődik a fociszékház felújítása - az épület átépítéssel egybekötött modernizálására még tavaly 6,5 millió forint támogatást nyert a Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület, a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület által benyújtott LEADER pályázattal. A tervek szerint az épületet túraközponttá alakítják: a projekt keretében a székház alsó szintje új aljzatot és burkolatot kap, a falakat javítják, festik. Mindemellett két klubhelyiséget, és egy mellékhelyiséget is létrehoznak, továbbá nyílászárócserére , valamint klímák és elektromos fűtőpanel beépítésével a fűtés korszerűsítésére is sor kerül. A pályázatok utófinanszírozásúak, a felújítás megkezdéséről a legutóbbi testületi ülésen határoztak a képviselők. Az összesen 7,7 millió forintos fejlesztés eredményeként korszerű, megújuló energiaforrásokat felhasználó túraközpont jön létre, amely a település szabadidős és turisztikai életének bázisaként - többek közt a Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület által szervezett gyerektáborok helyszínéül - szolgálhat, és az ökotúrák kiindulópontja is ez az ingatlan lenne a jövőben.

A másik megvalósításra váró, szintén a tavalyi évben LEADER pályázatot nyert beruházás a Mázsaház vizesblokká alakítása - a Vásártéren lévő épület közösségi illemhellyé alakítására mintegy 6 millió forint támogatást kapott a Szászvári Középületekért Közalapítvány. A fejlesztés során az épület egyik részének leválasztásával egy női és egy férfi illemhelyet hoznak létre, a ház másik felében mosdók kapnak helyet. Szászváron jelenleg nem áll rendelkezésre közösségi illemhely, viszont a környéken túrázók, vagy a nagyobb rendezvények látogatói részéről rendszeresen felmerül rá az igény, tehát indokolt és szükséges a kialakítása.