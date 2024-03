A Kossuth téren már reggel 8-kor nagy volt a nyüzsgés március 20-án. Árusok pakoltak, hogy aztán elhelyezkedjenek kis standjuk mögött, és kínálják portékájukat. Találtunk kint szörpöket, chiliket, lekvárokat, de festett tojásdíszeket is – tyúktojást, libatojás. Meseszépen néztek ki, amelyek tökéletes locsolóajándékok lehetnek, vagy éppenséggel a lakást, a házat dísztő dekorációk. De mindezek mellett gyönyörű virágokat is vásárolhatunk a vásáron. Tulipán, jácint és nárcisz várta a vásárlókat - utóbbiból mi is vettünk pár szálat.

A tojás mellett virágokat is vásárolhatunk

Fotó: Laufer László

Az utolsó pillanatban is beszerezhető lesz a tojás

Ha más is szeretne beszerezni pár dolgot a húsvéti termelő piacon, azt március 22-ig délután 2-ig teheti meg, vagy 23-án a Búza téren. Jövő héten a szokásos vásárok várják az érdeklődőket, de Nagypénteken termelői piacba futhatunk a Mecsek Áruháznál, illetve az azt követő szombaton a Búza téren.

Szép számmal válogathatunk a különböző lekvárok között

Fotó: Laufer László

Ezután utunkat a Pécsi Vásárcsarnok felé vettük, ahol az első, amit meghallottam, hogy két idősebb barátnő éppen azon tanakodik, hogy az Ételudvarban a kedvenc helyükre üljenek-e. Ezek a beszélgetések még nagyobb bájt kölcsönöznek a vásárnak. Majd átverekedtük magunkat a meglehetősen nagy tömegen, és elértünk egy kis asztalhoz, ahol húsvéti ajándékoknak és dísznek valókat árult, köztük fatojásokat is egy hölgy, aki mosollyal az arcán várt mindenkit. A szép festett tojásokat sokan keresték, mert emlékeztek rá már a tavalyi évből, így vásároltak most is belőle bőven, illetve sokan szemezgettek a gyönyörű terítőkkel is, amelyek szintén az ünnepi asztal tökéletes díszei lehetnek.