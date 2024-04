A szeles hónap 11. napjára, ami József Attila születésnapja és immáron 60 éve a magyar költészet napja, egy vers-sétát szerveztek a park dolgozói a pécsi Pintér-Kert Arborétumba, ahol a séta állomáshelyein a Hetedhéthatár Magazin szerzői mondják el saját költeményeiket.

Április 13-án két DDNP programhoz is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az egyik a Készítsünk együtt otthont madarainknak! címet viseli, és a kölkedi Fehér Gólya Múzeum ad neki otthont, ahol cinegék számára készíthetnek az részt vevők otthont. A másik esemény a nagybajomi Ötöshárs Víztározónál veszi kezdetét, ami egy túra Újra a régi mederben címen. A kirándulás során az érdeklődők láthatják az újonnan létrejött, illetve a korábban is meglévő vizes élőhelyeket, illetve a tavaszi rét színes virágait és kis szerencsével a fekete kökörcsin állományt is megtekinthetik a túrázók.