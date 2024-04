Az egyetlen hiba az volt a koncerttel, hogy fehéren-feketén jazzestként volt meghirdetve, így a közönség automatikusan rétegzeneként kezelte, és a jazzhez idomulva csak fél ház volt a Kodály Központban. Utólag kijelenthetem, igen sokat vesztett, az az igényes zenerajongó, aki nem jött el, mert évek óta nem volt ennyi kiváló hangszerszóló egy koncerten.

Tudni kell, hogy a Modern Art Orchestra leginkább bigband formáció, de ebben a 18 fős csapatban ott található a hazai jazz fúvós, hangszerszólisták krémje.

Hogy csak néhány nevet kiemeljünk a csapatból:

a vezetőjük Fekete-Kovács Kornél trombitás, de itt fújja a szaxofont Bacsó Kristóf is, a Bartók darabok jazzesítésében pedig olyan nevek vettek részt az együttesből, mint Ávéd János, vagy Subicz Gábor. S hogy még izgalmasabb legyen az előadás, olyan vendégszólisták is főszerepet kaptak, mint Dresch Mihály a saját fejlesztésű Fuhun hangszerén, Harcsa Veronika énekesnő, Gőz László basszustrombitán és Lukács Miklós cimbalmos. Továbbá a pécsieknek is dagadhatott a mellkasuk, mert két pécsi születésű művész is aktív részese volt a zenének, Cseke Gábor zongorán, és Komjáti Áron gitáron. A szólisták egymást überelték a dalok előadásában, különösen nagy sikert aratott Harcsa Veronika szomorkás dallamvezetése, Bacsó Kristóf és Dresch Mihály szaxofon játéka, Fekete-Kovács Kornél trombitaszólója.