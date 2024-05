Megosztó, hogy ki melyik A majmok bolygója filmeket szereti, de talán az új trilógia részei, amelyek a Lázadás, a Forradalom és a Háború címeket viselik, elég sokaknak bejött, még nekünk is. Viszont nem feltétlen érezzük úgy, hogy szükség volt a folytatásra. Hiába állítjuk azt, hogy nem volt rossz a történet, és látványba is hozta, amit kell, és beülünk majd a folytatásra, de semmi izgalmat nem éreztünk a film vége után, amit az is bizonyít, hogy volt egy pont – szerencsére nem jelentős résznél –, amikor pár perc kiesett a filmből, mert hosszabban sikerült pislogni. És ilyen soha ezelőtt nem fordult elő.

Ön látta már A majmok bolygója: A birodalom című filmet? / A kép illusztráció

Fotó: Stock-Asso / Forrás: Shutterstock

Az előző trilógia után járunk pár évszázaddal. Caesar halott, és az összegyűjtött népéből különböző civilizációk fejlődtek ki, az emberiség viszont majdnem teljesen kipusztult, akik élnek, azok rejtőzködnek rosszabb vagy jobb körülmények között. Sok majom sosem halott az első, igazi vezérről, de vannak olyanok is, akik a tanításait formálták át, hogy saját céljukat szolgálják velük. Egy új majomvezér tör zsarnoki babérokra ebben az új korban, aki egy titkos emberi technológia után kutat, hogy annak segítségével uralma alá hajtson más klánokat. Ezt akarja megakadályozni egy Noa nevű majom és egy Mae nevű lány, akiknek közös útja meghatározza a majmok és az emberek jövőjét, vagyis inkább elkezdi meghatározni, mert a történet ezzel a filmmel még nem ért véget.

Van potenciál az új A majmok bolygója filmben, de ez elég lesz a sikeres folytatáshoz?

Az alapötlete nem rossz a filmnek, a megvalósítása sem, bár húsz perccel lehetett volna rövidebb. Megvan benne az a potenciál, hogy ez a trilógia a későbbiekben lehet még jobb, már csak azért is, mert az alkotók itt megmerték ugrani azt, hogy nem közvetlenül az előző rész után vette fel a fonalat, hanem 300 évvel később. Ez lehetőséget teremtett arra, hogy új karakterek szülessenek, bár nem Noa személyében, aki eléggé hasonlít Caesarhoz, aki szintén egy naiv, másoktól függő fiatalból lett harcos és vezető. A többi karakter között vannak azonban kiemelkedők, de vannak olyanok is, akik kicsit közhelyesek. Az előbbibe tartozik Proximus személye, a főgonoszé, aki célja elérésért mindenkin átgázol, és a saját álmainak beteljesüléséhez használja fel Caeser tanait. Ezen annyira nem is lepődik meg a közönség, hiszen a történelem kitermelt már olyan vezetőket, akik egykori harcosok, vezérek szavait hangoztatták.

A majmokat játszó színészekről sokat nem tudunk nyilatkozni. A legtöbbjük még nem ismert, vagy számunkra annyira nem ismert, de az biztos, hogy rengeteg munkájuk van abban, hogy a majmok mozdulatait, gesztusait valósághűen adják át. Ez előtt csak megemelni tudjuk a kalapunk. Az emberi fajt ebben a filmben Mae képviselte, akit a Vajákból ismert Sirit megformáló színésznő alakít. Az ő karakterével nem igazán tudunk még dűlőre jutni. Húz a szíve az emberek felé, és a majmok felé, főleg Noa iránt, de kétségek gyötrik. Érdekes lesz látni, hogy milyen irányt kap az ő története.

A folytatással kapcsolatban azonban van még bennünk félelem.Nem tudjuk, csak reménykedünk, hogy az alkotók merész lépéseket tesznek, és megdöbbentenek minket a következő két részében, hogy azt érezhessük, hogy ennek az új trilógiának igenis van oka arra, hogy létezzen.

A filmet még vetíti a pécsi Cinema City több alkalommal is.