A régió egyesületeinek úszóversenyzői nyolc korcsoportban mérhették össze tudásukat, összesen tizenegy versenyszámban hirdettek győztest. A megmérettetésen közel hatszáz alkalommal ugrottak medencébe a fiatalok, köztük a PSN versenyzői is, akik az első három megpróbáltatáson is kiválóan szerepeltek, és ezúttal is remek eredményekkel rukkoltak elő.