A legutóbb Érden első győzelmüket megszerző lányokra is fontos mérkőzés vár, hiszen ha legyőzik vasárnap a Kispest csapatát, akkor be is érik egyúttal ellenfelüket az NB II. B csoportjának tabelláján. Horváth Alexandra tanítványainak így komoly tét nyomja majd a vállát. A találkozót 15.00-től az ÁOK Testnevelés- és Mozgásközpontjában rendezik.