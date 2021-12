Két hálóőr harcolt az ősz kapusa címért

Nagyon nehéz dolgunk volt a kapus kiválasztásakor, hiszen a nagykozári Béres Mihály és a beremendi Sipos Gábor is három alkalommal volt ott a forduló válogatottjában. Ha a csapatuk szereplését és a kapott gólok számát nézzük, akkor egyértelműen Béres a befutó, viszont az éllovas portása csak hétszer, Sipos pedig tizenhárom alkalommal volt a kezdő tagja. De végül így is a nagykozári játékosra esett a választásunk, hiszen azon a hét mérkőzésen rendkívül jó volt a mutatója, csupán három gólt kapott, s voltak köztük nagyon fontos meccsek is, amelyeken kiválóan védett. Sipos Gábor ellenben tizenhétszer kapitulált, de ha továbbra is jó formában véd, akkor jó esélye lehet arra, hogy az idény végén ő legyen az év kapusa.

A PEAC II.-nek volt a legacélosabb védelme

A PEAC II. kapta a legkevesebb gólt az ősszel, mindösszesen nyolcat, ebből ötöt az utolsó két mérkőzésen. Ez nagyban köszönhető a pécsi védelem oszlopának, Molnár Gábornak, aki ötször volt a válogatott tagja. Szintúgy, mint csapattársa, Kása Kolos, aki ugyan többnyire a védelem előtt játszott, de neki is óriási szerepe volt abban, hogy az egyetemisták kapuja több alkalommal is érintetlen maradt – így lapunknál Kása Kolos lett Molnár párja a védelmének tengelyében. A véméndi Forray Roland négyszer szerepelt a hétvége legjobbjai között, tehát neki is megkérdőjelezhetetlen a helye. A nagykozári hátsó sor is jól teljesített, közülük egy hajszállal kiemelkedett Rigó Robertó, aki szintén megérdemelten került be az ősz csapatába (ő háromszor volt a válogatott tagja).

Sok csapat elfogadná ezt a középpályát

Nagyon sokan teljesítettek jól a középpályások közül, többek között ezért is kellett Kása Kolost egy sorral hátrébb tolni. Az őszi szezon egyik legjobbja a himesi Cseke Ferenc volt, aki öt válogatottságával csont nélkül befért az álomcsapatba. A társai sem maradtak el tőle sokkal, a több poszton bevethető, Buni Barnabás rég nem látott pozícióba repítette a Töttöst, amely jelenleg negyedik tabellán. Dargó Dávid pedig a PEAC II. motorja volt. Nem véletlenül számítanak rá még mindig az egyetemisták megyei I. osztályú csapatánál is. Buni négyszer, Dargó háromszor volt a válogatott tagja.

A legjobb góllövők kerültek be a csatársorba

Hacsak nem igazol el egy erősebb bajnokságba, akkor mérget vehetünk rá, hogy még évekig Novák Balázs nevével fog kezdődni a góllövőlista, legalábbis ott lesz élmezőnyben. A Himesháza gólgyárosa ezúttal is fölényesen (11 góllal) vezeti a mesterlövészek tabelláját 26 találattal, így természetesen most is az álomcsapat tagja (ötször volt válogatott). Novákot 15-15 góllal a nagykozári Bodor Márkó és az ócsárdi csapatkapitány, Horváth Szilárd követi. Az utóbbi négyszer volt ott a hétvége legjobbjai között.

Bodor bizonyította, hogy más szintet képvisel

Bodor Márkó hétszer szerepelt a forduló válogatottjában, így a Dunántúli Naplónál ő lett az ősz játékosa. A Nagykozár támadója megfordult a Ferencváros utánpótlásában is, a 2016/2017-es szezonban pedig még az NB III. Közép-csoportjában szereplő PMFC játékosa volt. Egyértelmű, hogy nem múltak el nyomtalanul ezek az évek, a még mindig csak 25 éves szélső kiemelkedik a mezőnyből, ami a Nagykozár tabellán elfoglalt helyén is megmutatkozik. Ami Novák Balázsnál is kijelenthető, nála fokozottan igaz: más szintet képvisel, mint ami a megyei II. osztályhoz szükséges.