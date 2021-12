Több kapus is kiváló teljesítményt nyújtott

A hálóőröknél nem volt egyszerű dolgunk, hiszen 13 alkalommal hirdettük ki a forduló válogatottját (az 1. és a 15. fordulóban csak négy meccset rendeztek meg a hétből), ebből nyolcszor más-más kapus nevével kezdődött a csapat. Csupán Házenauer Martin (PEAC), Győri Márk (PVSK) és János Gergő (Pécsvárad) tudott duplázni, és a kapott gólok száma miatt végül a listavezető portására esett a választásunk. A Pécsvárad hálóját mindösszesen tizenegyszer vették be az ellenfelek, amihez János Gergő kiváló teljesítményére is szükség volt.

Szilárd lábakon áll az álomvédelem

A védőknél volt ősszel a legnagyobb szórás, egy félév alatt 38 különböző játékos szerepelt a hétvégi álomcsapat hátsó sorában. Egyedül Racskó Roland helye volt megkérdőjelezhetetlen, ő háromszor volt a legjobbak között. A Pécsvárad veterán játékosa idén is kihagyhatatlan volt, amit remek játékkal hálált meg. Ezt elmondhatja magáról Hergenrőder Tamás (PEAC), Fiáth Péter (PVSK) és Pókos Csongor (Bóly) is. Az utóbbi három játékos egyaránt két alkalommal volt a válogatott tagja.

Három különböző csapat adja a középpályát

Ezen a poszton is sokan nyújtottak jó teljesítményt, de a középpályássor kiválasztásánál valamelyest könnyebb dolgunk volt. A Pécsvárad új nyári igazolása, Bedi Noel az éllovas egyik motorja volt. A több poszton is bevethető labdarúgónak nem okozott gondot a beilleszkedés, szinte az első pillanattól kezdve a Várad egyik bástyája volt. A Komlótól a PEAC-hoz igazoló Miltner Szabolcs új csapatában is remekelt, a félév során 10 gólt lőtt, és társait is nagyszerűen szolgálta ki a szélről. A mindössze 19 éves Pretzl Milán pedig a harmadik helyen álló Mozsgó-Szentlőrinc II. szekerét húzta, így neki is helye van az álomcsapatban. Mind a három játékos három alkalommal szerepelt a forduló válogatottjában.

A támadókra ezúttal sem lehetett panasz

A számok nem hazudnak: a góllövőlista első három helyezettje alkotja a támadósort. Gelencsér Gergő 11, Makai Márk pedig 15 góllal járult hozzá a PEAC kiváló őszi szezonjához. Többek között nekik is köszönhető, hogy a Pécsvárad még látótávolságon belül van, így a tavaszi idény is tartogathat izgalmakat. Ha összeadjuk a két pécsi játékos találatainak számát, akkor 26 jön ki. Pontosan ennyit lőtt a Várad csatára, Havasi Dániel, aki idén sem tétlenkedett a kapuk előtt. Makai 3, Gelencsér Gergő 4, Havasi Dániel pedig 5 alkalommal volt ott a forduló válogatottjában.

Havasi Dánielre ősszel sem volt ellenszere a védőknek

Az ősz játékosa címet tehát Havasi Dániel zsebelte be. A Villánytól Pécsváradra igazoló csatár 13 mérkőzés alatt érte el a 26 gólt, tehát mérkőzésenként átlagban kétszer vette be a kaput, ami a megyei osztályokban is megsüvegelendő mutató. A legtöbb gólt a Harkánynak rúgta, szám szerint ötöt, de a Komlónak is gurított egy négyest, illetve a Sellye, a Boda és a Kétújfalu ellen is mesterhármast ért el.