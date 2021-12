Amikor pedig megkapják a pécsiek és a szentlőrinciek is a megfelelő támogatást a lelátóról, akkor az ellenfél feltartóztatása sem jelent akkora problémát. Ezt pedig akkor is kijelenthetjük, ha idén nem is állt annyira stabil lábon mondjuk a PMFC védelme, vagy ha azt látjuk, hogy Keresztes Bencéék kettővel több gólt kaptak, mint amennyit lőni tudtak a másik oldalon.

Az ősz viszont megteremtette annak lehetőségét, hogy kifejezetten élvezetes mérkőzéseken tölthessük akár minden hétvégét, hiszen addigra a lőrinci pálya is használható állapotba került. Emellett pedig mindkét gárda szereplésében maradt potenciál. Bár túlzás lenne azt állítani, hogy az élmezőny csatájába komolyan beleszólhatnak, egy ötödik-hatodik hellyel bárki elégedettebb lenne.