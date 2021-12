Háromnapos intenzív futballélményre vártak minden érdeklődőt az V. GABRIELLA Kupán. A háromnapos teremfoci-bajnokság első napján is már nagy csaták zajlottak a komlói sportcsarnokban, de az igazi izgalmak természetesen a tegnapi kieséses szakaszra maradtak.

A tömött lelátók előtt az utolsó nap küzdelmeit 11 órakor a Tolna megyei Joga Bonito nyitotta az Ági Boltja Dombóvár ellen, azaz egy igazi rangadóval kezdődtek a nyolcaddöntők. Bár előbbi csapat ezt a találkozót kétgólos különbséggel nyerte, nem sokat kellett várni az első hetes párbajra. Az ötödik találkozón az Eagles és az Amigos között döntött szétlövés előbbi javára. Itt pedig meg sem álltak a fiatalok, ugyanis a következő körben a Szatmári Lóránd és Zamostny Balázs nevével fémjelzett Keretbe SE csapatát is kiütötték hétméteresekkel.

Az indulatokat persze nem tudták mindig kordában tartani a játékosok, már a negyeddöntőkben is volt, hogy a mérkőzés hevében összeszólalkoztak egymással, de a záró dudaszót követően ismét barátivá vált a hangvétel.

Az Eagles szerencséje az elődöntőig tartott, ott viszont a Joga Bonito gálaelőadást tartott ellenük, főleg a második 12 percben. A tolnaiak 5-0-s sikerrel jutottak a fináléba.

Ezt követően a házigazda FF Kalmár vissza tudott vágni a háromszoros bajnok Sugar Cafénak, s 1-0-val szintén a döntőbe lépett.

Ilyen előzményeket követően talán nem is meglepő, hogy az Eaglesnek büntetőket kellett lőnie a Sugar Café ellen a bronzmeccset követően. Az idegek párbaját pedig ezúttal is jobban bírták a fiatalok, igaz ezúttal két hetest is elhibáztak.

A finálé nagy taktikai csatával kezdődött, de a 9. percben megtörte a jeget a Joga Bonito, a félidő előtt pedig már 2-0-ra vezetett az FF Kalmár ellen. Onnan pedig nem volt visszaút a házigazdáknak, végül 4-1-es sikert ünnepelhettek a Tolna megyeiek.

A nagyszerű hangulatú tornát a Komlói Bányász U9-es csapatának gálamérkőzése és ritmikusgimnasztika-bemutató is színesítette.