– A török klub költségvetése többszöröse a miénknek. Célunk az, hogy több száz néző szurkolása mellett a pécsi lányok kiharcolják a győzelmet, nem lesz könnyű a dolgunk, de miért ne sikerülhetne, hiszen ez már egyszer sikerült! Most nagyon kell a közönségünk támogatása – utalt arra Kond Árpád, a klub társügyvezetője, hogy egyedül Wentzelék rondítottak bele a vendégek mérlegébe, amikor 78-66-ra nyertek október végén a Lauber Dezső Sportcsarnokban. – Hogy én mikor lennék elégedett? Ha végre, amikor gratulálok a meccs után Csirke Ferinek, ő is őszinte örömmel tudná ezt fogadni. Ismerve a maximalizmusát, tényleg nehéz dolgunk lesz.



A pécsieknek egészen biztosan szüksége lesz arra a sikerhez, hogy ismét ott álljanak mögöttük a szurkolók, akiknek fontosságát a klub is hangsúlyozza. Sőt, ezt a találkozót, valamint a december 19-i TFSE-MTK elleni mérkőzést is ingyenesen megtekinthetővé tették amolyan karácsonyi ajándék gyanánt, de ezzel meg is kaphatják a lányok azt a plusz energiát, ami a sikerhez elengedhetetlen.



Fontos, hogy a hatályos járványügyi rendelkezések továbbra is érvényesek, azaz a védettségi igazolvány vagy bármely, az oltottságot igazoló dokumentum, applikáció, illetve személyi igazolvány szükséges a belépéshez. A Lauber Dezső Sportcsarnok területén maszk viselése kötelező.