Talán még a játékvezetők is örültek annak, hogy visszatérhettek a nézők a lelátóra, pedig a sporik tevékenységét ezúttal is előszeretettel bírálta a helyi kemény mag a pálya széléről. A bátorságot ehhez ezúttal is finom sörök adták, de nyilván a szotyi is ott volt a másik kézben. A játékosok a biztatást jó, szórakoztató futballal próbálták meghálálni. Volt, akinek ez sikerült, volt, akinek kevésbé. Az AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály őszi szezonját a Pécsvárad uralta, de a PEAC-nak sem kell lemondani még a bajnoki címről. A Mozsgó-Szentlőrinc II.-től várható volt, hogy ott lesz a dobogó közelében, de a Bóly és a Siklós szereplése mindenképpen kellemes meglepetés. A Harkánynak viszont nagyon össze kell szednie magát, ugyanis a fürdőváros csapatának 12 meccs sem volt elengedő ahhoz, hogy pontot szerezzen.