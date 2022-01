A pécsi klub tájékoztatása szerint tizenkét főre növekedett azon játékosok és stábtagok száma, akik megbetegedtek. A labdarúgók közül az orvosi stábbal egyeztetve kevesen jelentkezhetnének játékra, mivel követniük kell az egészségügyi protokollokat.

A Pécs azt is közölte, hogy a Szentlőrinccel egyeztettek az ügyben, s a megyei rivális belement a halasztásba.

A mérkőzés pótlására a Lőrincnek egyetlen időpont volt megfelelő, ez pedig a válogatott szünet egyik napja (2022. március 26-27.), amit a Pécs elfogadott. A két egyesület most az MLSZ Versenybizottságának döntésére vár az ügyben.

A PMFC számára az őszi idény végén is komoly fejtörést okozott a járvány. Akkor hasonló számban dőltek ki a sorból a labdarúgók, s az idő alatt a pályán is szenvedett a gárda, halasztási kérelmet azonban nem nyújtottak be. A Pécs egyébként az elmúlt két hétvégén ellenfél híján edzőmeccset sem tudott játszani.