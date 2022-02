Megnyomta a találkozó első perceit a Szentlőrinc és a Békéscsaba. Mindkét gárdának volt gólszerzési lehetősége, a háló azonban érintetlen maradt. Ezt követően rendeződtek a védelmek, s nem hagytak teret a támadóknak, hogy igazán veszélyesek legyenek. Komoly gólszerzési lehetőség nem is igazán alakult ki az első félidőben, így 0–0-nál vonultak pihenni a felek.

A második játékrészt góllal nyitotta lényegében a Szentlőrinc. Az 50. percben Szabó Máté egy bődületesen nagy szabadrúgás gólt lőtt, amivel felszabadította a csapatát. 1–0

Azt követően Drljo is tüzel már távolról is, de csak kapufáig jutott. A 65. perctő viszont a vendégek beszorították a piros-feketéket, s ennek nem sokkal később meg is lett az eredménye, hiszen Lukács Raymond egyenlített. 1–1

Nem lassította azonban le a gól a Szentlőrincet, s az első támadásból Harsányi ismét előnyhöz juttatta a csapatát. 2–1

Bár a két gárda ezt követően is rohant az újabb találatért, több gólt már nem tudtak összehozni.

SZENTLŐRINC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–1 (0–0)

Labdarúgó NB II., 24. forduló. Szentlőrinc, Szentlőrinci Stadion, 500 néző. Vezette: Dolnegó Bálint (Baghy Csaba, Kiss Balázs).

Szentlőrinc: Prokop – Erdélyi B., Keresztes B., Tamás L., Németh M. – Török L. (Havas, a szünetben), Jancsó (Mucsányi, 68.) – Drljo (Biben, 75.), Szabó M., Harsányi (Rétyi, 85.) – Grumics (Németh B., a szünetben). Vezetőedző: Marián Sluka

Békéscsaba: Czinanó – Puskás G., Szabó Cs., Albert I., Bor – Zvara (Gránics, 75.), Sipos G. (Máris, 55.), Váradi Á. (Farkas B., 42.), Pantovics – Varga Sz. (Tóth D., 55.), Lukács R. Vezetőedző: Schindler Szabolcs

Gólszerző: Szabó M. (50.), Harsányi I. (72.), ill. Lukács R. (71.).