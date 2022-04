Április 16., szombat, 16.00



Pécsvárad R-Bus (3.)– Villány (5.)

A Pécsváradnál ismét Havasi Dániel volt a hős az előző fordulóban, a góllövőlista vezetője a 92. percben mentett meg 1 pontot csapatának a PMFC II. ellen. A támadó ezúttal volt csapata ellen bizonyíthat, ami adhat egy kis pikantériát a szombati rangadónak.

Varga László, a Pécsvárad edzője: – Ahogy szokták mondani sportnyelven, adtunk egy félidőt a PMFC II.-nek. A második játékrészben már úgy játszottunk, ahogy kell, de sajnos a harmadik góljuk után nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, így a végén már csak az egyenlítés jött össze. A csapatvédekezésünkön mindenképp javítani kell! A támadásban nem érzek különösebb visszaesést, bár egyénileg 1-2 játékos nem teljesít úgy, mint az elmúlt években. A Villány a középpályán egy elég erőteljes, kemény csapat, de nekünk a saját játékunkra kell összpontosítani, és akkor jönni fognak ismét az eredmények – tette hozzá Varga.



Márciusban a PEAC-tól és Lovászheténytől is ötöt kapott a Villány, de ebből is talpra tudott állni Kósa Zoltán együttese, amely az elmúlt három fordulóban mind a 9 pontot begyűjtötte.



Kósa Zoltán, a Villány edzője: – Szerencsére, az egy hónappal ezelőtti állapothoz képest, az utóbbi három mérkőzésünk valóban jól sikerült. Rendkívül fontos volt számunkra, hogy a Boda, a Szederkény és a Kétújfalu ellen is begyűjtsük a három pontot, hiszen elnézve a sorsolásunkat, szükségünk lesz egy kis plusz önbizalomra. Remélem, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy elhiggyük, akár a Pécsvárad ellen is meglepetést tudunk okozni. Ellenfelünk rutinosabb és jobb erőkből áll, viszont mindenképp szeretnénk győzni. Bízom benne, hogy teljes kerettel készülhetünk. Ugyan van néhány hiányzónk, de remélem, hogy ők is felépülnek a hétvégére.



Gyógyfürdő Harkány (15.)–PVSK (7.)

Miután elvette a Pécsvárad veretlenségét, egy kissé megtorpant a PVSK csapata. A pécsiek az utóbbi két meccsükön csupán csak 1 pontot szereztek, de hozzá kell tenni, hogy két élcsapattal, a Mozsgó-Szentlőrinc II.-vel és a Bóllyal csaptak össze. Ezúttal viszont a sereghajtó Harkányhoz látogat Mink Olivér együttese, így most a találkozó egyértelmű esélyeseként léphet pályára.



Mozsgó-Szentlőrinc II. (2.)–PEAC PMFC II. (8.)

Ha tartja a tavaszi tempóját a Mozsgó-Szentlőrinc II., akkor a bajnoki cím megszerzésére is jó esélye lehet. Pretzlék fantasztikus formában vannak, az elmúlt hétvégén sorozatban már az ötödik győzelmüket aratták. Ma viszont nagyon nehéz dolguk lesz, ha nem szeretnék, hogy megszakadjon ez a széria, hiszen a PMFC II. is rendkívül feljavult a második félévre.



Április 17., vasárnap, 16.00



Bóly (4.)–Sport36-Komló (11.)

A bólyiak sem panaszkodhatnak, ami a formájukat illeti. Szinte az összes nagy csapattól pontot raboltak, a „kötelező” meccseket pedig rendre hozták, így még élnek dobogós álmaik. A Komló a Sellye ellen begyűjtötte a 3 pontot az előző körben, de nem sokon múlt, hogy elherdálja négygólos előnyét.



Szederkény (12.)– PTE-PEAC (1.)

A szederkényiek valamelyest fellégezhettek a múlt héten, ugyanis megszerezték a várva várt első tavaszi góljukat, vagyis mindjárt kettőt, ami győzelmet ért Boda ellen. Az éllovas PEAC-nak hatalmas szüksége van a három pontra, és a pécsieknek van miért visszavágniuk, ugyanis az ősszel a Szederkény 1–0-ra legyőzte őket.



Sellye (10.)–Siklós (6.)

Ahogy fentebb megírtuk, nem sokon múlt, hogy a Sellye négygólos hátrányból pontot szerezzen Komlón, de végül nem sikerült egyenlítenie. Azonban akaratból és küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak az ormánságiak, ami lendületet adhat a Siklós ellen is. Weinert Zsolt együttese is pont nélkül maradt az előző körben, de egy idegenbeli győzelemmel akár az ötödik helyen álló Villányt is utolérheti.



Tegnap játszották



Kétújfalu–Lovászhetény 0–2 (0–1)

Gólszerzők: Tóth A. (37.), Pólics (90.).

A Lovászhetény sorozatban a harmadik győzelmét aratta tegnap, így Bíró Ferenc csapata fellépett a tabella nyolcadik helyére.



Szabadnapos: Boda



Megyei I. osztály



1. PTE-PEAC 22 16 4 2 83–27 52 2. Mozsgó-Sz. II. 21 16 1 4 69–32 49 3. Pécsvárad 20 14 5 1 101–22 47 4. Bóly 21 12 6 3 53–23 42 5. Villány 21 11 4 6 43–33 37 6. Siklós 20 11 1 8 44–47 34 7. PVSK 20 10 4 6 44–30 34 8. Lovászhetény 22 10 4 8 52–38 34 9. PEAC PMFC II. 21 9 7 5 52–38 34 10. Sellye 21 7 2 12 43–54 23 11. Komló 21 7 2 12 34–45 23 12. Szederkény* 22 7 3 12 24–43 23 13. Kétújfalu 23 3 1 19 20–98 10 14. Boda 22 2 2 18 18–71 8 15. Harkány 21 0 2 19 13–105 2 * 1 büntetőpont levonva