Poronyi Gábor életében mindig is jelen volt a sport, ugyanis korábban kézilabdakapusként tevékenykedett. Amikor már a végéhez közelített a karrierje, akkor talált rá új szenvedélyére, amelyet ma már 40 éve űz.

– A 80-as évek elején kezdődött az olimpiai ötpróba, amire valaki felhívta a figyelmemet, én pedig belevágtam – emlékezett vissza a kezdetekre Poronyi Gábor. – Úsztam, kerékpároztam, túráztam és futottam, amiből a legkönnyebben elérhető, legkevésbé időigényes sport az utóbbi volt, így azóta is leginkább ezt űzöm – aztán közben meg is szerettem. Munka mellett is lehetett csinálni, ráadásul olyan helyen lakom, ahol kilépek kapun, már futhatok is. Jelenleg heti négyszer edzem, amihez próbálok nagyon ragaszkodni. Hétköznap körülbelül 7–11 kilométert teljesítek, hétvégente pedig lemegyek a Tüskésrétre, ahol 12–15 kilométert futok.

A sok edzésnek meg is van az eredménye, ugyanis Poronyi Gábor a futókarrierje során több mint 150 sikeresen teljesített félmaratonon van túl, hatszor volt a táv korosztályos bajnoka, valamint egyéb távokon is van 10 korosztályos bajnoki címe. Idén például már teljesítette 9 fős váltóban az Ultrabalatont, előtte pedig a 2022-es Vivicittán ünnepelte meg 80. születésnapját.

– Nagyon készültem a Vivicittára, és rendkívül boldog voltam, hogy sikerült beérnem a célba, de arra álmomban sem gondoltam, hogy Kocsis Árpád versenyigazgató egy névre szóló serleggel fog várni engem. Ez egy óriási élmény volt számomra – mondta a nyugdíjas pedagógus, aki a születési évével megegyező, 1942-es rajtszámmal vágott neki a versenynek, amelyet végül 2:18:26-os idővel teljesített.

Poronyi kérdésünkre elmondta, hogy ugyan voltak problémái, de jelenleg semmije sem fáj, így futásra kész állapotban várja a következő megmérettetést, ami a Pécs–Orfű–Abaliget Félmaraton lesz. Mint mondta, a szintkülönbség miatt ez a verseny komoly kihívás lesz számára.

– Ameddig a lábam, a szívem és a tüdőm bírja, folytatni fogom – hangsúlyozta a lelkes sportember. – Ebben a korban a reálisan gondolkodó ember már nem tervez, hanem álmai vannak. Nekem pedig az az álmom, hogy két év múlva átvehessem a 2024-ben esedékes gyémántdiplomám, amit egy félmaratonnal szeretnék megünnepelni – zárta gondolatait Poronyi Gábor.