Jobban nem lehet elkezdeni egy nemzetközi versenysorozatot, mint ahogy azt a PSN Zrt. para­úszója, Konkoly Zsófia tette. A húsz­éves lány hétfői teljesítményét látva nem mondhatjuk, hogy kimondottan taktikázott, vagy bármit is a véletlenre bízott volna, hiszen már az előfutam során is a legjobbját nyújtotta, így nem is csoda, hogy elsőként jutott be a 200 méter vegyes fináléjába. Bízni lehetett a jó eredményben, de azért badarság lett volna elvárni.

– Zsófi megkezdte a tanulmányait a pécsi egyetemen, így idén volt először, hogy párhuzamosan folyt a felkészülés az egyetemi vizsgákkal – mesélte lapunknak Jancsik Árpád, Konkoly Zsófia edzője. – Mindig úgy készülünk, hogy önmagunkhoz képest beletegyünk mindent, hogy mire lesz elég, az már nem rajtunk múlik. De az tény, hogy nem szeretek elvárásokkal nekimenni egy versenynek, felesleges terhet rakni úszóimra.

A fiatal sportoló a döntőben is hozta a tőle megszokott maximumot, ami pedig ezúttal egy világbajnoki aranyéremmel párosult.

– A paralimpia után is ugyanolyan alázattal készült mint addig. Kiváló sportoló és sportember. Ezzel a vb-címmel igen komoly listát pipálhat ki, hiszen immár paralimpiai, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó, valamint paralimpiai rekord is fűződik a nevéhez. Edzőként annyit tudok hozzáfűzni, hogy nagyon büszke vagyok rá – nyilatkozta lapunknak a vezetőedző.

Így az első versenynapon kiderült, hogy nincs senki, aki lépést tudna vele tartani. Ezt mi sem mutatja jobban, hogy mire cikkünket olvassák, könnyen lehet, Konkoly Zsófia még egy világbajnoki érmet bezsebel addigra, ugyanis kedd este 100 méteres pillangón úszott finálét. Ráadásul még harcba száll csütörtökön 400 méter gyorson, pénteken 100 háton, valamint szombaton 50 gyorson.

További kimagasló baranyai eredményekből sincs hiány, ugyanis ott van Madeirán Iván Bence is, aki 100 gyorson a 10. helyen végzett. Tegnap este ő is döntőt úszott, és még egy versenyszám vár rá pénteken. A szigetvári születésű Pap Bianka is nagyot küzdött, és ezüstérmet szerzett. A legfiatalabb magyar versenyző pedig a Pécsváradi Spartacus SE paraúszója, Hotz Csenge, aki vihette a magyar zászlót a Paraúszó Világbajnokság megnyitóján, na meg egy hetedik helyet is begyűjtött 200 méter vegyesen. Mindezt 13 évesen.