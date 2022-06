Pallós Máté (35) határozottan emlékezik arra, hogy eddigi pályafutása során nyolcat még sohasem rámolt be egy meccsen, beleértve az utánpótlás-bajnokságokat is. Pedig korábban megfordult már a Nagy­árpád, a Görcsöny, a Véménd, a PEAC, a PMFC, az Ócsárd és a Pellérd csapatában is, 2015 júliusa óta az egerágiakat erősíti. Most a szegény, 9 emberrel, csere nélkül kiálló, de dicséretesen a meccset végigjátszó drávaszabolcsiak ellen csak lábbal talált be, többnyire közelről, fejjel egyszer sem. A bajnokságot 31 találattal fejezte be, merthogy az Egerágnak már nincs vissza bajnokija. Ugyanennyi gólja van a Czibulka-csoportban a gyódi Kaufmann Balázsnak.

– Még több gól is összejöhetett volna nekem, de három meccsünk elmaradt, így azokon nem volt lehetőségem többet szerezni – nyilatkozta Pallós Máté. – Sokat köszönhetek a társaknak és Kása Péter edzőnek, aki a magasabb osztályból érkezve, profizmust hozott a szakmai munkába. Elég, ha arra utalok, hogy hetente kétszer tart edzést. Ez ebben az osztályban ritkaság.

Molnár János, az egerágiak sportköri elnöke érthetően örül a csapata jó szereplésének, mivel a második helyen végeztek és ezt a helyet meg is tarthatják, jelenleg rosszabb gólkülönbségükkel szorulnak a listavezető Hosszúhetény mögé, amelynek még van vissza egy meccse, míg az ötpontos hátrányban lévő, harmadik Újpetre már nem tudja befogni őket.

– Izgulunk, hogy a gyódi srác ne tudja megelőzni Mátét és akkor gólkirályt ünnepelhetünk a sorainkban, még ha holtversenyest is – mondta a sportvezető.

Az Egerág mérlege: 16 győzelem, 4 döntetlen és 2 vereség, 52 pont, 102-26-os gólkülönbség volt ebben az idényben.