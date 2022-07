Gyakorlatilag elfelejtették a vereség ízét a HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapatának háza táján, ugyanis az elmúlt esztendőben egyetlen együttes sem bírta legyőzni a baranyai alakulatot a harmadosztályban.

Nos, vélhetően nem fognak sóvárogni a szurkolók ezért a jövőben sem, de az biztos, hogy a Merkantil Bank Liga már a nagyok játszótere.

Kulcsfontosságú lehet a szezonra nézve, hogy a rosszabb periódusokra a baranyai gárda hogyan reagál majd. Ez ugyebár nem derült ki az előző idényben, de most szinte biztos, hogy lesznek nehezebb időszakok, hiszen igencsak erős a mezőny.

Elöljáróban hasonló szezont jósolunk a kék-fehéreknek, mint amilyen a Szentlőrincé volt két éve. Akkor a baranyai klub két hellyel végzett a piros vonal felett. A legtöbb mislenyi szurkoló talán már most aláírná ezt a végeredményt. Na, de egy ilyen bajnokságban melyik csapat lehetne a fekete ló, ha nem a Kozármisleny. Elengedhetetlen egy jó rajt, hiszen azzal is komoly hadat lehet üzenni a vetélytársaknak, és nagy szükség lesz a drukkerekre, hogy a haza mérkőzéseken tizenkettedik emberként segítsék a gárdát. Ha sikerül olyan hangulatot varázsolni a mislenyi lelátón, amitől a vendég lábak megremegnek, akkor komoly esélye lehet arra is a feljutó brigádnak, hogy borítsa a várakozásokat, és odaérjen a középmezőnybe. A bravúrokra szükség lesz, hiszen két biztos kieső lesz idén, illetve három klubnak osztályozót kell majd játszania.

Nagy szüksége lesz a csapatnak a gólgyárosokra

Azt már most kijelenthetjük, hogy bizonyára nem a Kozármislenynek lesz a legtöbb lehetősége a bajnokság végén. Meg kell becsülnie a helyzeteket a csapatnak, hiszen a legtöbb esetben vélhetően nem Tóth László alakulata fog majd irányítani. Aggodalomra nincs ok, hiszen a támadószekció képes fontos találatokat szerezni, ráadásul nem is keveset.

A labdarúgó NB III. Közép-csoportjában Hampuk Ádám gólkirály lett 23 góllal, de Kirchner György is tartotta a lépést, ugyanis 21 találatot szerezve másodikként végzett a góllövőlistán. A felkészülési mérkőzéseken Tóth Zoltán is sziporkázott, de persze Bar­tha László is szállíthatja a sikereket érő találatokat.