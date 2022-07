Minden tudásukat be kellett vetniük a Székesfehérvár-Veszprém Rally-n a résztvevőknek, hogy a célt elérjék. Erről árulkodik az is, hogy a hatvankettő rally1-es nevezőből mindössze harmincnégyen értek be a verseny utolsó szakaszán is. Keszler Mátyás összetettben a 34. pozícióban végzett.

– Most heverem ki a hétvégét. Ahogy célba értünk vasárnap, indultunk is haza – kezdte érdeklődésünkre Keszler Mátyás. – Kemény verseny volt. Mentem már sokszor ezen a derbin, de idén raktak be új pályát, amin hatalmas kövek voltak. Szinte mindenkinek durrdefektje volt. Egyszerűen nem tudtad őket kikerülni. A wrc-sek, nagy autók, mind megsínylették, felrobbant a gumi.