Életük egyik legnagyobb kalandja előtt állnak a PTE sárkányhajósai, ugyanis nemzetközi vizeken is bizonyíthatnak, ráadásul igencsak erős mezőnyben. A világbajnokságra 150 együttes jelentkezett, így közel háromezer fős létszámra számítanak.

Mindezt ki gondolta volna még évekkel ezelőtt? A legénység 2014-ben nevezett be először egy megmérettetésre, méghozzá a Dunai Regattára, most pedig az egész világ előtt szerepelnek majd. Akkor mérsékelt lelkesedéssel teljesítette a távot a csapat, most viszont elszánt, motivált arcokat lehetett látni a nagy út előtt.

A versenyzők közül a legtöbben úgy vélik, hogy nagyon nehéz volt megtalálniuk a sikert, hiszen egy nagyon hosszú folyamat volt, hogy kiderítették magukról, miben is jók igazán. Mindez pedig annak köszönhető, hogy családként küzdnek egymásért, és hatékonyan tudnak együtt dolgozni.

Ahogy Miseta Attila, az egyetem rektora is kiemelte, hogy a részvét a legfontosabb, de törekedni kell arra, hogy minél jobban szerepeljen a legénység. Ha egy alakulat márpedig megérdemli a biztatást, akkor azok ők, ugyanis szabadidősportként indultak, majd egy profi csapattá alakultak.

Korábban már írtunk a PTE sárkányhajós csapatának remekléséről, és bízunk benne, hogy még sok szép eredményt elérnek majd.

13. IDBF Klub Legénység Sárkányhajó Világbajnokság

Július 18-24. között rendezik a 13. Klub Legénység Sárkányhajó Világbajnokságot a floridai Sarasotában, amelyen hazánkat a PTE-PEAC sárkányai képviselik. Nemcsak névben, hanem a csapattagok által is szoros a kötődés a PTE-vel, hiszen a pécsi legénység többségében egyetemi hallgatókból, alumnusokból és munkatársakból áll.

Az alakulat az elmúlt években több távon (200m, 500m, 2000m) is magyar bajnoknak, valamint egyetemi bajnoknak vallhatja magát. A hazai sikerek mellett, 2019-ben a moszkvai Sárkányhajó Fesztiválon szintén több távon EB- bronzéremig jutott a csapat.

Európai Egyetemi Játékok (2022.07.14-31.)

Idén július közepétől egészen a hónap végéig tart a kétévente megrendezésre kerülő Európai Egyetemi Játékok. A sorozat a javuló járványhelyzetnek köszönhetően több év kihagyás után tér vissza a lengyelországi Lodzban. A sportági nevezéseknél előnyt jelent a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságban (MEFOB) elért eredményesség.

Évek óta a Pécsi Tudományegyetem sikersportágai közé tartozik az asztalitenisz, a tollaslabda, valamint a judo, amit jól bizonyít az, hogy ezekben a sportágakban az elmúlt tanévben számos egyéni bajnokot tudhatott hallgatói között intézményünk. Továbbá a sportági megmérettetésekben rendre az élen végez a PTE az összetett pontverseny tekintetében. A Pécsi Tudományegyetem az említett sportágakon kívül sakkban is képviselteti magát, női és férfi szakágakban egyaránt.